Tre milioni per opere pubbliche. Previsto anche un nuovo asilo nido

Opere pubbliche per circa 3 milioni di euro ed un nuovo asilo nido a servizio della sempre più pressante richiesta delle famiglie… ma anche la possibilità di poter realizzare una completa ristrutturazione della palestra delle scuole medie di Barga.

Sono le novità emerse mercoledì sera dal Consiglio comunale in cui è stata approvata appunto una variazione di bilancio con l’inserimento nel piano delle opere pubbliche di interventi per circa 3 milioni di euro. Tra gli interventi da realizzare spicca appunto la realizzazione di un nuovo asilo nido del comune di Barga che l’amministrazione Campani intende realizzare, con una spesa di 1,1 milioni di euro, nella zona del Piangrande (individuata peraltro anche per la realizzazione della futura scuola materna).

L’opera sarà finanziata grazie ad un contributo regionale di 480mila euro a cui il Comune di Barga intende aggiungere la restante parte, finanziata attraverso l’accensione del mutuo nel 2025, ma anche nel 2026. La progettazione e l’affidamento dei lavori entro il 31 ottobre prossimo con l’intervento che verrà realizzato nei prossimi due anni con termine per la primavera del 2026.

Il nuovo asilo nido avrà una capienza di 20 posti e offrirà quindi nuovi posti disponibili oltre a quelli presenti al Nido di San Pietro in Campo; sarà ovviamente rispondente a tutte le più stringenti normative di sicurezza antisismica, ma anche di risparmio energetico.

"E’ uno degli impegni che avevamo assunto con la cittadinanza e che adesso potrà essere realizzato - commenta la sindaca Caterina Campani - per rispondere alla crescente domanda di questo servizio per le nostre famiglie. Lo realizzeremo nell’area del Piangrande dove il Comune intende costruire anche la nuova scuola materna che resta una delle nostre priorità da realizzare nell’ambito della politica relativa all’edilizia scolastica. Siamo costantemente impegnati nel raggiungimento anche di questo obiettivo con la richiesta di finanziamento che è stata inserita in graduatoria e con la ricerca di ulteriori bandi. Se così sarà in Piangrande potrà nascere una vera e propria cittadella scolastica barghigiana destinata alle fasce più giovani della popolazione, in particolare per la fascia 0-6 anni".

Tra le opere pubbliche, a bilancio è stata inserita anche la voce per un intervento da 777mila euro destinato al totale rifacimento della palestra della scuola media di Barga. Va specificato che il Comune aveva già annunciato e messo a bilancio per la palestra, un intervento da 192mila euro, tramite i fondi del GSE, per il rifacimento del tetto. E’ però ancora aperto un bando sul PR-FESR, che scade il 20 ottobre prossimo, che darebbe la possibilità di finanziare appunto l’intera ristrutturazione della palestra che serve le scuole, ma anche diverse associazioni del territorio, aggiungendo ai 192mila euro a disposizione il possibile nuovo contributo.

"Se dal bando aperto non arriveranno risposte positive - spiega la prima cittadina - si procederà comunque dal prossimo anno a realizzare l’intervento riguardante solo il rifacimento del tetto, come era già stato previsto".

Luca Galeotti