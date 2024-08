Torneo a Vicopelago. Successo per l’Open

Si e’ concluso domenica il Torneo Open con un montepremi netto di 8.000 euro (lordo 9.600) presso il Circolo Tennis Lucca di Vicopelago. Veramente di livello la partecipazione sia maschile che femminile. Fin dai primi turni sono state tutte partite avvincenti dove i ragazzi/e si sono dati battaglia.

Nel maschile ha vinto l’atleta del Circolo Tennis Lucca, Ribecai Michele class. 2.1 e 866 della classifica ATP dopo un’avvincente finale durata 3 ore contro Carraro Luciano: risultato 6/7 6/3 6/1. Il Carraro Luciano aveva vinto il torneo nel 2023 mentre il Ribecai Michele nel 2022.

Nel femminile ha vinto Ferrando Cristiana class. 2.1 e attualmente 899 del WTA, ma nel maggio 2022 best ranking 247, contro Viviani Maria Vittoria: risultato 6/1 6/2.

Il Presidente del Circolo Tennis Lucca alla premiazione ha ringraziato il pubblico intervenuto il giorno della finale: almeno 250 persone. Ha ringraziato i due sponsor del Torneo, la società Akeron del socio del Circolo, Sig. Pierallini per aver offerto l’ospitalità a tutti i giocatori/ici che ne hanno fatto richiesta in una “location” meravigliosa, nonché l’altro socio Sig. Puccetti che tramite “Acqua Silva” ha fornito a tutti la sua acqua. Ha pure ringraziato il Direttore del Torneo, ed anche Direttore del Circolo, Filippi Marco, che, con il suo apporto, la sua passione, ha portato a termine insieme alla giudice arbitro Sig.ra Musella Assunta il Torneo bissando il torneo del luglio di 4a categoria vinto peraltro da un giocatore del Circolo Tennis Lucca Brunicardi Francesco su Cervelli Simone.

"Possiamo sicuramente affermare - spiega il Presidente Cattani - che il Circolo risulta essere al top per risultati raggiunti dai propri atleti. Non dimentichiamo la presenza di due squadre anche in serie B1: la maschile e la femminile. Il Circolo ha in programma dal 16 al 21 settembre, una settimana di prove gratuite pomeridiane per bimbi che volessero successivamente iscriversi alla scuola tennis che inizierà la prima settimana di ottobre.