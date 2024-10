Tornano i bulloni in Anfiteatro. Basta nuovo suolo pubblico e i confini diventano ”rigidi”

Tornano finalmente i bulloni: è cominciata ieri in piazza Anfiteatro l’installazione dei bulloni destinati a segnare senza margine di errore il reale spazio a disposizione degli esercizi sul suolo pubblico.

Un intervento sperimentale che, sotto la supervisione ed il coordinamento dell’assessore al Commercio Paola Granucci, mira a garantire un maggior ordine e decoro in centro dove le situazioni al limite (e anche oltre) non mancano, proprio a partire dalla storica piazza.

I bulloni delimiteranno con precisione lo spazio a disposizione degli esercenti, con conseguenti sanzioni per le attività che non dovessero rispettarne i limiti.

Nelle intenzioni del Comune, la loro installazione è una misura che, se i riscontri saranno positivi, potrà essere replicata anche nelle altre zone della città considerate nevralgiche per la presenza di numerose attività di somministrazione.

"Lo studio tecnico per la progettazione precedente all’installazione – spiega l’assessore Paola Granucci che ieri ha seguto in prima persone le operazioni di ‘bullonatura’ della piazza – è stato più complesso del previsto e per questo ci sono stati rallentamenti nella tabella di marcia. Tuttavia oggi procediamo con questa misura che ha il fine di tutelare la bellezza ed il decoro del nostro centro storico. Ringrazio gli uffici del Suap per il lavoro fatto. Quella in piazza Anfiteatro è una installazione sperimentale, ma con i buoni riscontri che ci aspettiamo ed auspichiamo, sarà replicata anche in altre aree della città".

La misura segue di pochi giorni il lancio di ‘Occhio al decoro’, il progetto del Comune di Lucca articolato in diverse iniziative finalizzate a responsabilizzare la comunità alla tutela del decoro e dell’igiene ambientale della città. Con l’obiettivo di avere una città sempre più bella e vivibile sia per i lucchesi che per i forestieri.

A fianco delle numerose attività che incentiveranno la partecipazione dei cittadini, aumentando la consapevolezza e la sensibilità comune riguardo alla conservazione, tutela, valorizzazione e promozione del territorio, l’amministrazione ha infatti deciso di dare un segnale forte, andando ad intervenire proprio in Piazza Anfiteatro. E lo ha fatto non solo con i bulloni, ma anche comunicando agli esercenti dell’area che non sarà possibile richiedere ulteriore suolo pubblico, con i metri quadri attualmente concessi che verranno di fatto cristallizzati.

Fabrizio Vincenti