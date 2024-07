Torna “Il soffio della vita“. Installazione in 21 frame

Proseguirà fino al 24 luglio la mostra a tema pucciniano allestita presso il Castello di Porta San Pietro, sede dei Lucchesi nel Mondo, dedicata all’installazione dell’artista Caroline Lepinay dal titolo “Il Soffio Della Vita”, organizzata grazie al supporto del Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane, presieduto dal maestro Alberto Veronesi.

Dopo l’inaugurazione avvenuta il 28 giugno presso il Caffè Di Simo alla presenza delle autorità, la suggestiva installazione ha trovato sede nel Castello di Porta San Pietro e qui resterà ancora visitabile fino a mercoledì prossimo, con orario lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dal martedì alla domenica 9.30-12-30 e 15-18.

Nel suggestivo spazio, come in un film muto, l’artista propone un ideale seguito de La Bohème riprendendo il tema proprio di Puccini “Amore vincitore”: attraverso una serie di diorami suddivisi in 21 scene – veri e propri frame cinematografici – si snoda un viaggio che accompagna lo spettatore nel mondo pucciniano, guidandolo attraverso la musica del maestro che permea l’ambiente.

L’installazione “Il Soffio Della Vita“ sarà allestita anche in altri luoghi pucciniani, e dopo Lucca potrà essere visitata a Viareggio, negli spazi di Villa Argentina. Il programma esatto può essere seguito sul sito web del Comitato. L’installazione d’arte è realizzata anche con il sostegno dello Studio Legale Roullet & Soci, Avv. F. Roullet – Weadu SA – F.G.P Capital SA.