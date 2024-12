Torna il “Memorial Piffe“. Una giornata di rock con ospiti speciali

Torna il Memorial Piffe, concerto in ricordo di Emanuele Primierani “Piffe“, musicista lucchese e padre di due figli, venuto a mancare il 29 settembre 2017 a Budapest dove si era fatto una famiglia.

L’evento si terrà domani dalle 16 fino a notte al “Prodotto Non Conforme“ di Lunata con un ricco programma all’insegna del rock. Ospite speciale, direttamente da Budapest, Dalia figlia di Emanuele, per onorare la memoria del padre: ne segue le orme portando avanti la grande passione per la musica. Sul palco NIEL, Acid Brains, Super Duo, Chriaama e FourFighters. L’ingresso è gratuito.