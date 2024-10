Tarip, arrivano le bollette “simulate“. A gennaio poi il sistema andrà a regime

Ad Altopascio stanno arrivando le bollette della tassa rifiuti con il saldo 2024 e con la simulazione del tributo cosiddetto puntuale, Tarip, che andrà a regime dal primo gennaio 2025. La simulazione non deve essere pagata, ma serve a mostrare come funzionerà il nuovo sistema e quale sarebbe stato l’importo con la nuova tariffazione: un modo per far prendere a cittadini e utenze non domestiche confidenza con le novità, a quasi 12 mesi dall’avvio della sperimentazione. Il periodo considerato per la simulazione si basa sugli svuotamenti effettivi rilevati tra febbraio e luglio 2024, proiettati sull’intero anno.

"La sperimentazione - spiegano gli assessori Alessio Minicozzi (Tributi) e Daniel Toci (Ambiente) - ci consente di prendere misure con il nuovo sistema di calcolo: la bolletta simulata serve proprio a questo e fa già vedere che per risparmiare occorre rispettare le regole della raccolta differenziata e il numero degli svuotamenti previsti. Saremo, come sempre, a disposizione dei cittadini e delle utenze non domestiche per chiarimenti o approfondimenti".

L’introduzione del nuovo sistema consentirà di migliorare la percentuale di raccolta differenziata, ora al 66%, garantendo una maggiore equità nella distribuzione dei costi. Il tributo sarà proporzionato alla quantità di rifiuti non riciclabili prodotti (i sacchetti grigi con tag Rfid): più si ricicla, maggiore sarà il risparmio. Pannoloni, pannolini e assorbenti saranno conferiti solo nel sacco viola non dotato di tag Rfid, da esporre il giorno di ritiro del non riciclabile come da calendario: potrà essere esposto ogni settimana e non verrà inserito nel calcolo finale di Tarip. Così anche per le lettiere e le traversine per animali, che dovranno essere conferiti negli appositi sacchetti arancioni.

Si ricorda che le utenze domestiche residenti che non hanno ancora ritirato il sacco grigio con Tag RFID, possono farlo recandosi all’ufficio tributi o utilizzare, lì accanto, il distributore automatico, attivo 24 ore e 7 giorni. Il ritiro è gratuito e riservato ai soli residenti di Altopascio. Basterà inserire la tessera sanitaria.

Per informazioni: [email protected], oppure www.comune.altopascio.lu.it.

Massimo Stefanini