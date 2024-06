“Tante iniziative per gli impianti sportivi“

"L’estate 2023 – ha spiegato l’assessore Fabio Barsanti – si è aperta con il gruppo di lavoro intersettoriale per la verifica delle condizioni dei campi sportivi comunali e la programmazione di interventi di messa in sicurezza, che procedono in vista della prossima stagione". Oltre alla Consulta dello Sport, il Comune ha definito eventi annuali di promozione sportiva la Festa dello Sport e lo Sport City day. Finanziata l’educazione motoria in tutte le scuole dell’infanzia con il progetto SLURP, passato da 700 a 2500 bambini. Fra gli eventi oltre il Giro d’Italia, la 1000 Miglia, la prova nazionale giovani e assoluti di fioretto e sciabola e le finali nazionali di baskin e i Campionati italiani di ciclismo femminile. Partiti numerosi cantieri di edilizia sportiva, affidata la progettazione dei due impianti che sostituiranno il Palatagliate. Stadio: il Comune si è fatto carico di torri faro, videosorveglianza, manto erboso e allargamento panchine. Sopralluoghi nelle frazioni per ascoltare richieste e programmare lavori, notevole l’impegno della Protezione Civile".