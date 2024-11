Tagliando invalidi. Via al rilascio senza prescrizione medica

Nell’ambito territoriale di Lucca e Valle del Serchio la certificazione per il rilascio del contrassegno invalidi può essere ottenuta prenotando la visita specifica tramite Cup, senza prescrizione del medico curante. Risulta necessario che la difficoltà deambulatoria sia riconosciuta ed attestata.

I cittadini possono ottenere il contrassegno per l’autorizzazione alla sosta in spazi a loro destinati. Il tagliando viene rilasciato dal Comune di residenza tramite gli uffici della Polizia Municipale o tramite società concessionaria (per il Comune di Lucca la società Lucca Plus - ex Metro).