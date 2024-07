Sull’Agorà scoppia la bufera. Troppi misteri per il comitato. Il Comune chiede la rettifica

Botta e risposta tra comitato e amministrazione comunale – con quest’ultima che chiede la rettifica – sui lavori di riadeguamento degli spazi della biblioteca civica Agorà. “I tempi si fanno sempre più stretti: poco più di dieci giorni alla chiusura della biblioteca civica. Ma la vostra comunicazione - così il comitato rivolto all’amministrazione a cui chiede un incontro - non è stata molto più rapida. Una precisa scelta politica che ha preso la balla al balzo: non lasciare il tempo agli studenti e a tutti i frequentatori di organizzarsi. Un’operazione antidemocratica che si inserisce in una logica più ampia e sistematica. La riduzione degli spazi pubblici aggregativi è un processo che va avanti da molti anni e l’attuale giunta si è posta in continuità con le scelte precedenti. Aleggia un’ombra di mistero sulla faccenda. Un solo sopralluogo, una sola conferenza stampa, e solo dopo che la notizia si è autonomamente diffusa. E l’appalto che non è stato vinto da nessuno: e ora?“.

E ora risponde l’assessore Nicola Buchignani (nella foto): “Leggendo la lettera indirizzata alla giunta comunale e distribuita agli organi di stampa viene da chiedersi se il Comitato per l’Agorà voglia interloquire con l’amministrazione o sia più interessato ad aumentare confusione e disinformazione. Dire che “l’appalto non è stato vinto da nessuno” – come se la gara fosse andata deserta – è una notizia non vera su cui l’amministrazione chiede agli organi di stampa già da ora la rettifica, come è totalmente fuorviante è alludere a un “blocco” ossia chiusura del primo piano dell’edificio quando rimarrà aperto e perfettamente agibile“.

“Non c’è stata ancora nessuna gara - puntualizza Buchignani - . I tecnici comunali stanno lavorando al progetto esecutivo che sarà a breve approvato, solo dopo l’amministrazione metterà a gara i lavori di restauro dei tetti, interventi che saranno suddivisi in tre lotti. Con una conferenza stampa, una commissione consiliare e con comunicati dettagliati il Comune ha più volte ripetuto le stesse informazioni trasparenti e semplici, ma il Comitato sembra non capirle“.

Laura Sartini