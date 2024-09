Successo per il campo scuola

Si è conclusa da pochi giorni l’elettrizzante avventura del Campo Scuola "Anch’io sono la protezione Civile", evento sociale organizzato dalla sezione di Protezione Civile della Misericordia di Gallicano. L’esperienza è stata, infatti, come dalla previsioni della vigilia, speciale e particolarmente coinvolgente sia per i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato sia per le loro famiglie. Il progetto formativo "Anch’io sono la Protezione Civile", ideato dal Dipartimento Protezione Civile in collaborazione con l’Area Emergenze Nazionale e regionale e sposato dalla Misericordia di Gallicano e dalla sua governatrice Cristiana Pinocci, ha avuto come tema principale "Il Volontariato e il suo fondamentale ruolo nella società!".

"Si è trattato di una sei giorni di totale immersione nei diversi ambiti del soccorso e nei variegati interventi di prevenzione e azione al servizio della popolazione in caso di emergenze - commentano i volontari della Misericordia di Gallicano -. Hanno imparato tanto in poco tempo, divertendosi molto. Dalle nozioni base di antincendio boschivo e di primo soccorso, alle telecomunicazioni, oltre alla conoscenza delle realtà e professionalità della Polizia stradale e dell’Arma dei Carabinieri".

"Spazio anche all’area istituzionale - proseguono -, con la visita al Campo del sindaco di Gallicano David Saisi e dei tecnici comunali, con l’importante approccio alla scoperta del Piano Comunale di Protezione Civile. Insieme a questa parte più impegnativa e didattica, non è mancata la sempre più importante interazione tra loro, con l’abbandono momentaneo del sé per fare spazio all’altro, senza distrazioni né interferenze esterne, liberi da cellulari, computer e pad".

Splendida anche la giornata conclusiva, raccontano ancora i volontari, quando i genitori e i familiari dei ragazzi si sono ritrovati per essere resi partecipi del percorso intrapreso e portato a termine nel Campo, finita con allegra condivisione degli obiettivi raggiunti, tra applausi, ringraziamenti e l’immancabile fetta di torta.

Fiorella Corti