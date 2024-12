Successo di ’Alopecia areata day’

Venerdì, negli ambulatori dermatologici della Cittadella della Salute “Campo di Marte” sono state eseguite circa 20 visite e consulti gratuiti per la valutazione dei sintomi correlati all’alopecia areata, patologia autoimmune che si manifesta con la parziale o totale caduta di capelli e peli del corpo. La struttura di Dermatologia di Lucca, diretta da Carlo Mazzatenta, ha infatti aderito – insieme ad altre strutture sanitarie del territorio nazionale – alla sesta edizione della giornata italiana dedicata ai pazienti affetti da alopecia areata.

L’obiettivo principale dell’alopecia areata Day era quello di sviluppare la sensibilizzazione e la condivisione delle cure. Per garantire il più possibile la funzione di accoglimento e indirizzamento delle persone affette da alopecia che sono arrivate ieri a “Campo di Marte” per ricevere informazioni o essere visitate, erano presenti nel padiglione D, come nelle altre strutture sanitarie coinvolte in tutta Italia i volontari dell’associazione Aipaf Odv (Associazione italiana pazienti alopecia and friends Odv), che hanno fornito tutte le indicazioni del caso. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio della Sidemast (società italiana di dermatologia e malattie a trasmissione sessuale) e, appunto, dell’Aipaf. Nella foto, da sinistra, i medici Carlo Mazzatenta (responsabile) e Alessandro Mancin della Dermatologia di Lucca, insieme alla volontaria di Aipaf Odv Stefania Canali.