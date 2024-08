Stretta sulla sicurezza. Picchia giovane in piazza e si ribella alla polizia. Fermato con il taser

Centocinquanta identificati, di cui oltre 30 con precedenti, due bar sanzionati e tre ordini di allontanamento. Questo il bilancio dei servizi straordinari messi in campo dalla questura, d’intesa col Comune e in partenariato con la polizia locale, e murati al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nella città di Lucca.

L’azione si è sviluppata con un penetrante controllo del territorio finalizzato al rintraccio di clandestini e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della stazione, piazza San Michele, viale Luporini, viale Puccini, via dei Borghi, piazza Santa Maria e vie limitrofe e via della Cerbia. Al termine delle operazioni – che si sono svolte in orario serale e notturno – sono state identificate circa 150 persone, di cui più di 30 con precedenti penali.

I controlli, che hanno riguardato dal punto di vista amministrativo anche alcuni bar, hanno portato alla contestazione di due sanzioni amministrative ad altrettanti esercizi commerciali della zona limitrofa a piazza Santa Maria, poiché somministravano bevande in bicchieri di vetro oltre le ore 22. Nel corso del servizio, inoltre, sono state fatte tre sanzioni per ubriachezza molesta ed emessi tre ordini di allontanamento nei confronti di altrettanti stranieri di cui si è potuta appurare la violazione dei precedenti ordini di tal guisa a loro carico.

Sempre nella stessa giornata in piazza Santa Maria un equipaggio della squadra volante era costretto ad usare il ”taser” nei confronti di un soggetto straniero già autore recentemente di altre aggressioni e abituale frequentatore di piazza San Michele il quale era stato segnalato per aver colpito con un pugno, per futili motivi, un giovane che si trovava in quella stessa piazza. All’arrivo del poliziotti lo straniero opponeva una forte resistenza costringendo il personale operante all’immobilizzazione mediante il taser; lo stesso veniva poi nuovamente denunciato per percosse e resistenza a pubblico ufficiale.

All’operazione ha partecipato l‘assesore alla sicurezza, Giovanni Minniti: “Un’azione di vasto respiro frutto della collaborazione tra forze dell’ordine e ha visto la partecipazione del nostro Nucleo di polizia urbana“.