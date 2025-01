"Stop ai mezzi pesanti nell’Oltreserchio"

Torna d’attualità la questione dei mezzi pesanti nelle strade dell’Oltreserchio. A riportare l’attenzione su un problema molto sentito dai residenti, ma non solo, sono le componenti politiche di Europa Verde Lucca, Sinistra Con, Socialisti del Psi che, con il consigliere comunale Daniele Bianucci, presentarono una mozione all’amministrazione comunale, accogliendo e associandosi alle richieste degli abitanti di Nozzano, Balbano, Castiglioncello, in relazione all’assurda situazione che purtroppo da anni è stata posta in essere con una autorizzazione in deroga, rinnovabile, per il transito di camion pesanti (80 t) sulle strade dell’Oltreserchio, inadeguate a sostenere tale traffico, sulle quali esiste un divieto di transito a mezzi superiori a 3,5 t, in ragione della ristrettezza e delle caratteristiche della viabilità interessata.

"La conseguenza – viene spiegato – è che vi sono strade, come la via della Stazione che risultano ad uso e consumo dei mezzi pesanti, malamente autorizzati a transitare per tale via, con la conseguenza di rendere complicata l’accessibilità alla Stazione di Nozzano e l’utilizzo da parte dei cittadini della stessa viabilità in questione, visto che trovandosi ad incrociare tali mezzi pesanti, sono costretti a fare retromarcia di decine di metri per raggiungere gli slarghi creati apposta, anche chiudendo le fosse di scolo. Visto che tale autorizzazione in deroga, rinnovabile, scade il prossimo aprile, siamo a sollecitare che l’Amministrazione comunale risponda in Consiglio sulle sue intenzioni circa un eventuale rinnovo che troverebbe contraria la popolazione residente e il perpetuarsi di una situazione pericolosa e penalizzante per i cittadini, a favore di privati. La mozione in questione inoltre chiede conto del monitoraggio e delle eventuali analisi del materiale depositato presso cava Batano dai camion pesanti in transito".