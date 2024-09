Stazione, droga e degrado. Fermati sette giovani

Nella serata di giovedì le volanti sono di nuovo intervenute verso le 19 nella zona della stazione, a seguito dell’ennesima rissa fra extracomunitari. Una volta sul posto, i poliziotti hanno potuto costatare soltanto la presenza di alcuni ragazzi in fuga alla vista del personale in divisa. Sono stati così bloccati e identificati in sette, tutti uomini, successivamente poi accompagnati in Questura. Tra i fermati, è stato identificato un giovane, già noto agli uffici competenti, il quale, a seguito di perquisizione, è stato scoperto a nascondere negli slip tre dosi di cocaina (di peso pari a 2,64 grammi) insieme a 185 euro.

Sulla base degli indizi raccolti, gli inquirenti hanno ricostruito che la sostanza gli fosse stata ceduta da uno tra i sette soggetti fermati; quest’ultimo, richiedente asilo, è stato trovato, in seguito a perquisizione, in possesso di 230 euro, poi sottoposti a sequestro. Successivamente, i poliziotti hanno esteso la perquisizione al domicilio del primo giovane, dove le unità cinofile hanno permesso di trovare 17 grammi di hashish suddiviso in dosi, un involucro di 2,29 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e del materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

A un terzo soggetto, inoltre, è stata avanzata la contestazione amministrativa per l’uso personale di sostanza stupefacente, con sequestro amministrativo di hashish.