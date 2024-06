Stage con coach Marco Pistolesi al gruppo Serie C del Bf Porcari

Continuano con successo le iniziative al Palasuore per festeggiare i 60 anni di ininterrotta attività del Basket Femminile di Porcari. Oggi alle 19.30 sarà presente in palestra coach Marco Pistolesi (nella foto) che terrà uno stage al gruppo della serie C sul tema: “La difesa sul pick and roll”. Pistolesi, livornese, 57 anni, ha chiuso da poco la stagione sulla panchina della Fides Livorno, squadra maschile che ha disputato il torneo di serie C. Pistolesi ha alle spalle una lunga carriera da allenatore che lo ha portato a guidare varie squadre toscane, sia maschili che femminili. E’ stato anche allenatore dell’attuale coach della serie C del Bf Porcari Francesca Salvioni, nella fila del Fucecchio. Ma non solo, perché lo troviamo ad Altopascio, alla Labronica Livorno, alla Liburnia Livorno come responsabile del settore giovanile prima e della C gold maschile dopo.

Per quattro stagioni, in B e A2 femminile, ha guidato il Jolly Acli Livorno prima di rientrare al

maschile all’Us Livorno e di nuovo ad Altopascio. Prima di Pistolesi, nei giorni scorsi si sono succeduti al Palasuore i coach Salvatore Cesaro, Bruno Ialuna, Giuseppe Piazza e Mirco Diamanti che hanno tenuto stage alle varie formazioni agonistiche del club gialloblu.