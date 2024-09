"Squadra con grinta e forza"

Arrivato nella scorsa stagione a campionato iniziato Alessio Sabbione ha subito trovato spazio nella squadra di mister Gorgone. Da quest’anno è diventato il perno della difesa, giocando buone gare, anche quella di lunedì scorso contro il Rimini. Nonostante i due gol subiti dalla squadra, ha motivato i suoi compagni ed ha gestito bene la difesa rossonera.

Pronti, attenti, via e la Lucchese contro i romagnoli è subito andata sotto di un gol nel primo tempo e lo stesso è accaduto nel secondo. Cosa non ha funzionato secondo lei?

"Purtroppo si sono verificati episodi che hanno rischiato di penalizzarci. Siamo andati sotto di due gol, ma sotto l’aspetto caratteriale la squadra ha dimostrato di esserci. Il doppio svantaggio poteva tagliarci le gambe, ma siamo riusciti ad accorciare e poi a pareggiare credendoci fino alla fine. Rispetto alla gara contro la Spal abbiamo avuto una partenza un pò più in sordina, ma con caparbietà e grinta siamo riusciti a pareggiare, nonostante un campo difficile sui cui giocare, dove costruire qualcosa è veramente complicato".

Questa Lucchese ha avuto il pregio di crederci fino alla fine, sfiorando addirittura la vittoria.

"Ho rivisto il gol di Gemignani ed era regolare e questo ci “brucia“ ancora di più. Ma ripeto si è vista la grinta e la forza di questa squadra, che è presente fino alla fine. Stiamo facendo un buon lavoro con il mister e cerchiamo di correggere certi errori e fare attenzione alla fase difensiva".

Quest’anno lei è diventato il leader del reparto difensivo, dopo che lo scorso anno era arrivato a campionato in corso.

"Mi sento bene fisicamente. L’anno scorso in pratica non avevo fatto la preparazione e poi anche durante la stagione ho avuto qualche problema fisico, che inevitabilmetne ha condizionato il mio rendimento. Per fortuna adesso mi sento bene e mi metto al servizio della squadra".

Come si trova nella difesa a tre dove lei fa il centrale?

"Mi trovo molto bene, perché in passato già a Bari ed in altre squadre ho giocato a tre. Sono contento di come stiamo giocando e con il mister cerchiamo sempre durante gli allenamenti di migliorare certe situazioni".

Che gara sarà quella di domenica contro l’Ascoli?

"E’ una squadra forte che va affrontata con umiltà. Andremo in campo come sempre per giocarcela fino alla fine".

Alessia Lombardi