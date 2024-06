Uil apre sportello legale gratuito per dipendenti Pa aggrediti

Lucca, 8 giugno 2024 - Nasce lo sportello gratuito di tutela legale a disposizione dei dipendenti pubblici vittime di aggressioni sul posto di lavoro. E' l'iniziativa messa in campo a Lucca e in Versilia dalla Uil Fpl che lancia il progetto 'Tolleranza zero verso le aggressioni'. Per il segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani, insieme al rappresentante Uil fpl di Lucca Andrea Lunardi e della Versilia Fausto Delli, "non sono più tollerabili aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei dipendenti pubblici che si verificano ogni anno. Se quelle in sanità sono le più eclatanti e numerose, tuttavia sono centinaia di casi tutti gli anni che si verificano in tutti gli enti dove c'è il contatto con il pubblico. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione dei lavoratori un servizio, gratuito, di tutela legale". Il lavoratore aggredito, si spiega in una nota, avrà diritto a un colloquio con il referente dello studio legale convenzionato che valuterà la situazione, in collaborazione con gli addetti ai servizi del sindacato, e dove saranno fornite al lavoratore tutte le necessarie e preliminari informazioni. "A quel punto, valutato l'eventuale illecito subito - prosegue Casciani - il lavoratore, potrà conferire mandato al legale per essere assistito, in modo da poter assumere la difesa stragiudiziale e giudiziale e predisporre l'atto di denuncia o querela e, nel caso di avvio del procedimento penale, la costituzione di parte civile nonché l'assistenza giudiziale nel corso dell'intero procedimento".