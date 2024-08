"Spendere bene le risorse"

Intervento sul turismo del Comitato Vivere il Centro storico: "Ci rallegriamo con l’ Assessore Santini – si legge in un comunicato – per gli ottimi risultati conseguiti in tema di turismo. Apprendiamo con piacere che “Gli incassi sulla tassa di soggiorno sono superiori di 100mila euro nei primi mesi del 2024 rispetto al 2023, quelli dei ticket bus di 50mila e quelli delle due torri di circa 300mila euro”. Come verranno impiegate queste risorse? Più turismo vuol dire più confusione e quindi ci domandiamo per quale motivo non si riesce a vedere un Vigile Urbano in giro per il centro, eppure si parlava di un organico he aveva raggiunto il massimo livello degli ultimi anni".

"La mancanza di una effettiva attenzione – prosegue il testo – e di una regolamentazione dei turisti, che come Comitato abbiamo sollecitato più volte, fa si che qualsiasi persona possa sedersi sugli scalini e consumare il panino comprato in loco o portato da casa per poi molto spesso buttare i rifiuti ulla strada, la cui raccolta e smaltimento sarà a carico di tutti i lucchesi quando pagheranno la bolletta di Sistema Ambiente".

"Solo quando il turismo porterà benefici a tutta Lucca – conclude la nota – e non solo a due categorie commerciali diventerà redditizio per la collettività e solo allora potrà considerarsi una risorsa. Si tratta di un concetto da tenere presente quando verrà deciso come spendere queste maggiori entrate tenendo presente che le Mura sono cadenti in più punti e con i paramenti pieni di erbacce nonostante siano loro la vera attrazine della città".