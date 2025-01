"Spazzatura non ritirata dal 2 di gennaio". Scatta la protesta

Protestano alcuni abitanti di via della Santissima Annunziata a Lucca. Stando infatti a quanto ci scrivono, nel loro caso i sacchi della spazzatura non vengono ritirati dal 2 di gennaio. E per dimostrare la situazione sicuramente disagevole per loro ci hanno anche inviato una fotografia con i sacchi in attesa di ritiro da parte di Sistema Ambiente. "Dalla giornata di giovedì 2 gennaio - scrivono - non viene ritirata la spazzatura nella nostra zona, nonostante ripetuti solleciti da parte mia e di altri condomini".