"Spazzatura non raccolta da giorni nelle nostre corti"

Due diversi gruppi di famiglie della periferia lamentano lo stesso tipo di disservizio da parte di Sistema Ambiente. "A San Cassiano a Vico, in via di Rocchino – ci scrive un residente – abito in una corte insieme ad altre famiglie. Purtroppo ultimamente, molto spesso, gli operatori di Sistema Ambiente si dimenticano di ritirare la spazzatura della nostra corte. Effettuano il servizio lungo la strada, ma non entrano nella corte, come dovrebbero. Da inizio dicembre questa situazione si è verificata almeno sette volte, per non contare i mesi precedenti. Ho segnalato ripetutamente tramite whatsapp e con il modulo di reclamo al protocollo di Sistema Ambiente il problema; da parte loro ci sono solo scuse per il disagio. Posso capire che ci siano operatori nuovi, ma sta all’azienda formarli sui ritiri da effettuare. Non capisco come possa non avvenire il ritiro nella corte che si affaccia sulla strada principale".

La stessa cosa segnalata da un residente, a nome anche di altre famiglie, nella zona della SS.Annunziata. "Qua – dice alla vigilia dell’Epifania – sono quattro giorni che non passano a ritirare la spazzatura. E, anche per noi, pur segnalando su whatsapp, il problema rimane".