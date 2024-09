Spaccio alla stazione. Polizia arresta un 21enne

La Polizia ha arrestato un marocchino per spaccio di stupefacenti alla Stazione. Mercoledì pomeriggio la Squadra Mobile ha eseguito una misura cautelare in carcere a carico di un marocchino di 21 anni, disposta dal GIP di Lucca. La vicenda processuale prende avvio da un intervento delle Volanti effettuato dopo una rissa alla Stazione nei primi giorni di settembre tra extracomunitari. I primi accertamenti avevano consentito di capire che probabilmente la vicenda era da ricondurre al fenomeno dello spaccio. Le successive indagini svolte dalla Squadra Mobile hanno consentito di acquisire e documentare gravi indizi di colpevolezza a carico del presunto spacciatore, arrestato poi mercoledì 25, che sembra rappresentasse il punto di riferimento per gli abituali assuntori di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, anche minorenni, nei pressi della Stazione di Lucca. Di varia estrazione sociale i clienti, molti dei quali minorenni, che abitualmente si recavano alla Stazione per comprare la dose. Il magrebino stazionava lì fino a notte fonda. Oltre alla Stazione, un altro punto di presunto spaccio era rappresentato anche da piazza S. Michele.