Sono aperte fino al 31 le candidature per garante degli animali

Con determinazione n. 3196 del 12/12/2024 il Comune di Lucca ha indetto l’avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina a Garante per la tutela dei diritti degli animali della città di Lucca. La selezione terrà conto dei titoli ed esperienze significative nell’ambito della tutela e dei diritti degli animali. La richiesta di candidatura dovrà pervenire al Comune di Lucca, a pena di esclusione, entro venerdì 31 gennaio 2025 tramite pec a [email protected] o raccomandata A/R o consegna al protocollo comunale in piazza San Giovanni Leonardi, negli orari di apertura al pubblico.