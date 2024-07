Sold out per Veneziani all’Augusta

Marcello Veneziani a L’Augusta: “L’intelligenza artificiale mi preoccupa, ma sono più turbato dalla ritirata di quella non artificiale“. Grande successo di pubblico ed entusiasmo per Marcello Veneziani al festival L’Augusta, accompagnato dal giornalista lucchese Fabrizio Vincenti. L’ultimo appuntamento del festival, patrocinato dal Comune di Lucca, è tornato a svolgersi all’aperto, nel suggestivo scenario del Baluardo San Salvatore. Veneziani – saggista, filosofo e scrittore – ha presentato il suo ultimo libro “L’amore necessario”. “Dopo due libri in cui parlavo di adesione automatica al canone dominante, tra divieti, obblighi e cancellazioni (La Cappa) e del malessere che ci corrode (Scontenti), ho voluto chiudere il cerchio con l’unica linfa necessaria per rinascere: l’amore - ha detto Veneziani - perché quando avverti che tutto sta crollando, non resta che ripartire da ciò che salva, che genera, che unisce, che origina”. Tra il pubblico anche Beatrice Venezi, che tornerà a L’Augusta lunedì 16 settembre, per presentare il suo “Puccini contro tutti”.