S.Michele, altro arresto. Molesta un’impiegata e picchia un ragazzo che voleva aiutarla

Ancora caos e degrado in piazza San Michele. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino ghanese di 25 anni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dopo il parapiglia accaduto l’altro pomeriggio nella centralissima piazza cittadina. Nel tardo pomeriggio di mercoledì le Volanti della Questura sono intervenute in piazza San Michele in quanto un giovane ha prima aggredito una donna e successivamente un ragazzo che ne aveva preso le difese.

La donna, una cittadina polacca di 48 anni, in servizio presso una banca della piazza, ha raccontato che mentre si trovava sul sagrato del duomo di San Michele per una pausa dal lavoro, è stata improvvisamente avvicinata da un extracomunitario. Il giovane ha cominciato a molestarla con frasi sconnesse, impaurendola al punto che la donna si è sentita bloccata ed impossibilitata ad allontanarsi. In quel frangente si è avvicinato un ragazzo, cittadino pakistano di 25 anni, il quale, nel prendere le difese della donna ha tentato di allontanare il molestatore. Questi per tutta risposta gli ha sferrato un pugno tra la tempia e lo zigomo, procurandogli un grosso ematoma con perdita di sangue.

I poliziotti intervenuti sul posto hanno immediatamente individuato l’autore dell’aggressione, un cittadino ghanese di 25 anni, che si è dimostrato aggressivo anche verso gli operatori, i quali quindi sono stati costretti all’uso delle tecniche di immobilizzazione per arrestarlo e portarlo in Questura.

L’uomo arrestato, in possesso di permesso di soggiorno per cure mediche (a cui però non si sottopone) rilasciato a seguito della decisione della Commissione Territoriale sui richiedenti asilo, e pertanto inespellibile dal territorio nazionale, annovera precedenti di Polizia per i reati di rapina, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale. Era già destinatario di un avviso orale del Questore, ed è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà. Il ghanese nel primo pomeriggio era di nuovo al suo... posto in piazza San Michele, in buona compagnia insieme ai soliti “balordi“ che vi sostano ogni giorno.