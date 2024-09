Sito rinnovato e nuovi servizi on-line: "Passo avanti verso l’innovazione"

Entra in funzione ed è consultabile da oggi al link: www.ucgarfagnana.lu.it, il nuovo sito istituzionale dell’Unione Comuni Garfagnana, sviluppato in conformità con le normative dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). "Il nuovo sito istituzionale dell’Ente - dichiara la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Raffaella Mariani - rappresenta un passo in avanti significativo verso l’innovazione e l’efficienza della comunicazione con i cittadini. Invitiamo tutti a visitare il sito e scoprire le nuove funzionalità e i servizi a disposizione". La veste grafica si presenta aggiornata, moderna e funzionale e ogni elemento è stato progettato per essere visivamente gradevole e al contempo rispettare le linee guida stabilite dall’AgID, che assicurano la coerenza e l’usabilità dei siti delle pubbliche amministrazioni. La navigazione è semplificata grazie alla struttura intuitiva dei menù principali.

Nella sezione Amministrazione è possibile trovare tutte le informazioni relative agli organi amministrativi, politici, alla struttura ed agli uffici e dipendenti dell’Ente. Nella sezione Novità le ultime notizie, i comunicati stampa e gli aggiornamenti dall’Unione dei Comuni; nella sezione Servizi l’accesso rapido ai servizi offerti, con particolare attenzione a quelli online. Infine nella sezione Vivere il territorio le informazioni turistiche, gli eventi e la cultura locale. Oltre a quelle previste dalla normativa, il sito include nuove sezioni dedicate a tematiche di grande importanza.

Attività è la sezione riservata alle diverse iniziative, ai progetti e alle attività promosse o che vedono coinvolta l’Unione; Pnrr dove trovare informazioni sui progetti e le opportunità legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi la sezione Tutti gli argomenti dove consultare un riepilogo completo di tutti i temi trattati sul sito per una navigazione ancora più semplice.

Un’altra novità di rilievo è la disponibilità di nuovi servizi online che permettono ai cittadini di accedere a modulistica, effettuare pagamenti ed effettuare segnalazioni o richieste di assistenza direttamente dal proprio computer o dispositivo mobile, senza doversi recare fisicamente negli uffici. Oltre all’ammodernamento dell’interfaccia grafica, un altro obiettivo primario è poi quello dell’accessibilità affinché il nuovo sito sia utilizzabile da tutti, inclusi coloro che presentano disabilità. A tal proposito sono state implementate soluzioni tecniche che rispettano le linee guida Wcag (Web Content Accessibility Guidelines) per garantire che i contenuti siano percepibili, utilizzabili e comprensibili da un pubblico il più vasto possibile.

Dino Magistrelli