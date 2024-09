Sirene e draghi nella Cattedrale. La “caccia“ dei Musei del Sorriso

Nella Cattedrale di San Martino alla scoperta di draghi, leoni e sirene grazie al festival “I Musei del Sorriso” organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca in collaborazione con le realtà museali del territorio, la Fondazione Paolo Cresci, la Provincia di Lucca, Fondazione Toscana Spettacolo e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Due gli eventi dedicati a giovani, giovanissimi e famiglie nel Complesso Museale a Archeologico della Cattedrale di Lucca. Domani 5 e sabato 7, sempre dalle 10 alle 12: “Draghi, leoni e sirene: storie di animali nella cattedrale lucchese”: letture a cura di Michele Neri e laboratorio didattico a cura di Didattica Terzo Millennio. Si tratta di un evento per l’intera famiglia: insieme si potranno scoprire gli animali reali o fantastici che si nascondono tra le pietre della cattedrale lucchese e poi, accompagnati dal narratore Michele Neri, ascoltare storie e leggende della tradizione popolare che li vedono protagonisti. A seguire, laboratorio creativo per bambine e bambini. L’evento è gratuito e la prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] o chiamando il 342 1466451. Michele Neri ha lavorato per più di venti anni in biblioteca, passando da centri di ricerca a biblioteche di pubblica lettura. Dopo aver studiato con vari docenti in campo teatrale, e in particolar modo nel settore della lettura ad alta voce e dell’animazione, ha iniziato l’attività di narratore e lettore. Progetta e realizza incontri e laboratori di lettura nelle scuole, musei e biblioteche operando a Firenze, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Prato e nei comuni della Valdelsa, del Mugello, del Casentino, a Lucca, a Massa e Carrara, a Pisa.

La terza edizione del festival “I Musei del sorriso” prosegue con il suo cartellone di oltre 40 eventi a ingresso libero (www.museiprovincialucca.it/eventi) fino a dicembre 2024; è un’iniziativa del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca (coordinato dalla Fondazione Paolo Cresci, è una rete di cooperazione e di promozione dei musei del territorio lucchese), che viene realizzata con il supporto della Provincia di Lucca, in collaborazione con 31 musei del territorio e Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.