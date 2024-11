Simulazione soccorso dei dispersi

Giornata conclusiva, oggi dalle ore 10, degli eventi promossi ed organizzati nel fine settimana dalla Croce Rossa Italiana, comitato locale, con la collaborazione dei comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Unione dei Comuni e Regione Toscana, unitamente alle numerose associazioni del territorio, fra cui la Misericordia di Borgo a Mozzano. Luogo di ritrovo e inizio simulazione: Piazza Vittorio Veneto (Monumento ai Caduti), e zone limitrofe fino a raggiungere il fiume adiacente nel Comune di Bagni di Lucca Durante la giornata, la simulazione di questo di intervento coinvolgerà le squadre speciali; S.M.T.S. e Cinofili della Croce Rossa, unitamente al personale di soccorso e trasporto sanitario. Parteciperanno anche i truccatori e simulatori Toscana Nord Ovest della Croce Rossa. Sarà un’occasione unica per osservare da vicino le varie azioni di recupero e soccorso, mettendo in evidenza l’importante lavoro svolto dalla Croce Rossa per sostenere e proteggere la nostra comunità. Presso l’atrio del Palazzo Comunale nel centro storico del Capoluogo, in via Umberto I°, è allestita e visitabile la mostra di fotografia umanitaria del noto fotografo Ibrahim Malla che ha documentato le sofferenze e le esperienze umane in contesti di crisi, emergenza e migrazione. La mostra delle sue immagini presenta trenta le foto esposte, scattate negli scenari di Siria, Ucraina, Bosnia, Sicilia che narrano di esodi dalle zone di guerra, della rotta balcanica, della protezione dell’emblema di Croce Rossa, dello sbarco dei migranti in Sicilia, L’esposizione si sposterà poi a Borgo a Mozzano dal 30 novembre al 10 dicembre, presso l’Atrio del Palazzo Comunale.

Marco Nicoli