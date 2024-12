“Sicurezza, il problema è normativo“

Sicurezza, tema caldo della scorsa estate, dove non sono mancate certo le critiche e i limiti, basti pensare all’assenza dei vigili urbani nelle ore notturne: c’è ancora da fare per migliorarla, ma, per il sindaco, il primo problema viene dalla legislazione. "Nei giorni scorsi – spiega – ho ricevuto il questore insieme ai due agenti protagonisti del lungo inseguimento in autostrada, è stato un modo per manifestare vicinanza all’operato delle forze dell’ordine che sono sottoposte a una pressione mediatica. La situazione lucchese va inquadrata in quella nazionale: c’è un problema di carattere normativo. I numeri, le cifre illustrate dal questore ci confermano che non siamo in uno stato di emergenza ed è anche per questo che rinforzi da Roma non vengono inviati. Polizia e Carabinieri fanno un grande lavoro, anche sul fronte della prevenzione: il 90 per cento dei fatti non avviene proprio per il lavoro di prevenzione, e quanto è successo è preoccupante, visto che si tratta di reiterazione, serve un intervento del legislatore".

Quanto al ruolo della Polizia municipale, che di recente ha visto il passaggio del testimone al comando, Pardini chiede maggiore incisività e presenza. "Stiamo riorganizzando il corpo e tra gli obiettivi c’è quella di una maggiore presenza fisica, vista anche come deterrente. Quello che può fare l’amministrazione comunale è aumentare prima di tutto la presenza. Il cambio del comandante? E’ stata una scelta legata anche alla intenzione di volere una maggiore presenza fisica, per il resto c’è un contenzioso in corso e non intendo aggiungere altro. In questo senso, i vigili sono ora 96, erano 20 anni che non si toccavano questi numeri, ma non ci fermiamo qui: vogliamo aumentare l’organico e non ci sono rischi circa i prepensionamenti, visto che potremo reintegrare in egual numero tutti coloro che finiscono di lavorare".