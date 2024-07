Si apre la valigia magica di Matthew X. Tanti show per l’estate dei più piccoli

Tanto teatro e musica per bambini e ragazzi di tutte le età con gli appuntamenti per famiglie tutti ad ingresso gratuito (prenotazione all’e-mail [email protected]), con gli spettacoli del Lucca Teatro Festival - “Che cosa sono le nuvole?”, realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo di Comune di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio di Provincia, Fondazione Toscana Spettacolo, che prosegue fino al 4 agosto. Oggi alle 17, in occasione del finissage della mostra fotografica “Che cosa sono le nuvole?”, cronistoria fotografica ti tutte le edizioni passate del festival, nella Sala dell’Affresco del Complesso di San Micheletto a Lucca, si terrà l’esibizione ad ingresso gratuito di Matthew X, giovane lucchese aspirante mago. Matthew racconta di aver ricevuto, da un viaggiatore magico una valigia che gli cambiò la vita. Da lì tutto ha avuto inizio. Domani ore 21.30 - Ospiti, Spettacolo per Famiglie Jashgawronsky Brothers In Toyboys (nella foto), lezione di musica semiseria, nel chiostro di Santa Caterina – Real Collegio.