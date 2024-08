Si accende anche sulle Torri la magica notte di “E lucevan le stelle“

Ci siamo. Stasera si “accende“ la notte delle stelle cadenti, a Lucca. E per omaggiarla torna la terza edizione di “E lucevan le stelle...” proposta dall’amministrazione comunale. Le protagoniste di stasera saranno ancora le Mura urbane e le torri civiche, aperte straordinariamente al chiaro di luna per ammirare le luci della città dall’alto. Evocata dal nome della manifestazione, che richiama la celebre aria dell’opera Tosca di Giacomo Puccini, sarà nuovamente la musica la grande protagonista dell’evento: lungo gli oltre 4 chilometri della passeggiata, si alterneranno infatti concerti lirici sui baluardi, mostre, iniziative speciali, casermette aperte con figuranti in costume.

L’evento inizierà alle 21.30. I baluardi interessati dall’intrattenimento musicale saranno quelli che vanno dal San Paolino al San Salvatore, dove saranno allestite postazioni per i musicisti e collocate sedie a disposizione del pubblico. Parallelamente, dall’altra parte delle Mura urbane saranno aperti in orario serale i sotterranei di Santa Croce e San Martino. Il programma completo delle iniziative, realizzate nell’ottica di offrire ai lucchesi, e ai tanti turisti presenti in questo periodo a Lucca, la possibilità di immergersi in un percorso di cultura e tradizioni legate alla città, è consultabile online sul sito www.turismo.lucca.it

La Torre Guinigi e la Torre delle Ore saranno visitabili per l’occasione in orario serale, a partire dalle 21.30, con biglietto a prezzo speciale di 3 euro (direttamente in biglietteria o online sulla piattaforma Summae. Le casermette saranno aperte compresa quella della Zecca e dell’associazione Lucchesi nel Mondo del mondo con la mostra “Il ritorno dei Puccini a Celle” e il documentario “Puccini: luoghi e suggestioni”. Scritto e diretto dalla nota regista d’opera Vivien Hewitt è filmato e montato da Roberto Giovannini, conosciuto per i documentari Rai.

L.S.