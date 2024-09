S.Ginese e Pieve S.Paolo. Staffetta di interventi

Una staffetta. Chiusi i lavori per l’acquedotto a San Ginese, nelle prossime settimane cominceranno in un’altra area di Capannori, a Pieve San Paolo. Procede secondo programma il piano di Acque, - si legge in una nota - in stretta sinergia con l’amministrazione comunale di Capannori, per il graduale ammodernamento dell’acquedotto nel Compitese. Oltre 650 i metri di tubazioni sostituite in via di San Ginese, nel tratto compreso tra la scuola e la chiesa. Le nuove condotte, già attivate e in funzione, sono realizzate in ghisa sferoidale, materiale che dà ampie garanzie di affidabilità e durata nel tempo, assicurando la drastica riduzione dei guasti e delle perdite, che interessavano la vecchia porzione di acquedotto, piuttosto datata e perciò soggetta a numerose rotture. Il progetto, che ha comportato un investimento da oltre 200 mila euro, ha compreso anche il rifacimento di circa 40 allacci di utenza.

I lavori sono stati programmati anticipando le asfaltature da parte del Comune, in modo da evitare successive manomissioni del fondo stradale. Anche la condotta in via di Tiglio era ormai tristemente conosciuta dai residenti, dal gestore idrico e dall’amministrazione comunale per i continui e necessari interventi tampone per i guasti cui era soggetta. Per questo era già stata avviata da tempo la progettazione (affidata, come per via di San Ginese, a Ingegnerie Toscane) per il completo risanamento dell’infrastruttura. I lavori, che partiranno entro la fine dell’anno - probabilmente già tra ottobre/novembre - riguarderanno il tratto di strada tra via della Francese e via di San Ginese, per un totale di 1.500 metri di nuove tubazioni e 800 mila euro di investimento.

"Sono interventi di fondamentale importanza per rendere moderno e efficiente un significativo tratto di acquedotto del Compitese e risolvere in modo definitivo i disagi ai residenti provocati dalla presenza di tubazioni obsolete, - spiegano il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi e Antonio Bertolucci, vicepresidente di Acque - con la realizzazione di vari lotti con i quali sono state sostituite le condotte vetuste nelle località Lecci, Collina, Castello e, da ultimo, via di San Ginese".

Massimo Stefanini