Sfilata di auto per Puccini. Recital al Caffè delle Mura

Domani e domenica si terrà a Lucca la manifestazione di veicoli storici “Lucca ricorda Giacomo Puccini 1924-2024”. In occasione del centenario dalla morte del grande operista lucchese

appassionato di modernità, l’associazione Amici di Barsanti e Matteucci, con il patrocinio di Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e Fondazione Barsanti e Matteucci organizza un evento dedicato alle auto e moto storiche costruite fra 1900 e 1930.

La manifestazione inizierà alle 10.30 i veicoli storici saranno esposti in piazza del Giglio e piazza Cittadella nei pressi del monumento a Giacomo Puccini a pochi passi dal Puccini Museum - Casa Natale. Alle 14.30 tutti i mezzi si riuniranno in piazza del Giglio per sfilare in carovana, con staffette, e raggiungere la Villa Museo di Torre del Lago. Alle ore 21.30 nel giardino ovest del Caffè delle Mura si terrà un recital di arie pucciniane del soprano Francesca Maionchi accompagnata dalla pianista Anna Cognetta a ingresso libero.

Domenica dalle 10.30 fino alle 16 i veicoli storici torneranno in esposizione in piazza Cittadella e in piazza del Giglio, luogo dove si trova la casa natale delll’ingegner Felice Matteucci inventore del motore a scoppio assieme a Padre Eugenio Matteucci. In occasione dell’evento Poste Italiane ha predisposto un annullo filatelico speciale.