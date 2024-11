“Serve una soluzione condivisa per la gestione del Consorzio“

“Per il Consorzio 1 Toscana Nord il nostro impegno va nella direzione de “l’aria nuova”: perché c’è bisogno di cambiamento per garantire trasparenza, partecipazione e sicurezza del territorio e dell’ambiente”.

E’ il messaggio che arriva dell’assemblea pubblica “Aria nuova al Consorzio 1 Toscana Nord, si parte!”, che si è svolta lo scorso fine settimana al circolo ARCI di Sant’Alessio, organizzata da Claudio Simi (nella foto) neoeletto nell’assemblea dell’Ente. Tante persone hanno partecipato all’appuntamento, occasione di confronto sui temi che riguardano l’assetto idrogeologico di Lucca e della Piana. “Ci auguriamo che, per la gestione del Consorzio, si arrivi ad una soluzione condivisa e di alto profilo, che valorizzi a pieno la necessità di cambiamento che pure tutti gli interventi dell’ultima assemblea hanno voluto sottolineare – evidenzia Claudio Simi – Da parte nostra, garantiamo l’impegno per porre in essere, nei prossimi cinque anni in assemblea consortile, iniziative di partecipazione, che sappiano coinvolgere a pieno il territorio e che siano capace di evidenziare le sue criticità e potenzialità“.