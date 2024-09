Serata all’insegna del revival. Torna l’evento di fine estate

Dopo il successo della prima edizione, torna a grande richiesta l’evento di fine estate sul piazzale del Caffè delle Mura, che avrà luogo venerdì 20 settembre. Un’iniziativa dell’amministrazione comunale, in collaborazione con Amandla Productions, volta a celebrare e ricordare i simboli del divertimento e della nightlife della città negli anni ‘70, ‘80 e ‘90. La musica degli storici locali lucchesi, come il Green Ship, la Casina e il Pianeta Rosso sarà al centro di un evento che coinvolgerà tutta la città. I dj Marco Lazzaroni e Franco Baldaccini, grandi protagonisti di quei locali che hanno fatto ballare e divertire tutti i cittadini lucchesi, proporranno una scaletta che ripercorrerà le tappe più significative della musica pop anni ‘70, ‘80 e ‘90.

Una notte pensata per rivivere l’atmosfera unica di quei momenti e svelare ai giovani la musica che ha scandito il tempo, i sogni e la vita di almeno due generazioni. L’evento sarà ad ingresso libero ed avrà inizio alle ore 22. "Dopo il successo della prima edizione - dichiarano gli assessori Mia Pisano e Remo Santini - era doveroso replicare e implementare un evento che ricorda e omaggia i simboli gloriosi della città, anche quelli legati al divertimento e alla socialità. Salutiamo l’estate con una serata unica, che mira ad unire la collettività e le diverse generazioni nel ricordo degli anni d’oro che furono, proiettando la città verso un futuro di aggregazione e sano divertimento".

"Riteniamo che la città abbia bisogno di momenti di svago e serenità - afferma Mia Pisano - Abbiamo deciso di riproporre l’evento con una formula più dettagliata e rinnovata. L’anno scorso ci sono state delle lacune, perché non ci aspettavamo tutte quelle persone e abbiamo organizzato l’evento in fretta. Quest’anno sono state fatte delle significative migliorie, soprattutto sull’impianto audio. Ci auspichiamo una grande affluenza. Affidiamo il compito ai locali vicini di organizzare qualcosa per far mangiare le persone".

Anche Remo Santini è fiducioso: "Contiamo sul fatto che ci saranno centinaia e centinaia di persone, ne beneficerà tutta la zona. Vogliamo arrivare fino all’1.30. Ballare sulle mura è una sensazione davvero inedita, l’anno scorso fu un successo. Nelle settimane scorse sui nostri profili privati abbiamo lanciato dei sondaggi, ed è venuto fuori che la maggior parte delle persone avrebbe voluto il bis, quindi ci siamo convinti".

