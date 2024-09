Sentenza per 11 alberi. Saranno abbattuti perché a rischio crollo

Firmata ieri l’ordinanza per l’abbattimento di 11 alberi ad alto rischio di cedimento sulle Mura. Nelle perizie degli agronomi gli esemplari sono stati classificati nella massima classe di rischio crollo. Si tratta di un leccio in piazzale Verdi, un tiglio al Campo Balilla, un tiglio e un leccio nella cortina fra i baluardi San Regolo e La Libertà, un carpine bianco sul baluardo San Colombano, un tiglio fra baluardo San Salvatore e Porta Elisa, un abete rosso in via della Caserma, un cedro dell’Atlante e un cipresso negli orti sociali di via S. Chiara e due lecci al Parco della Rimembranza a Monte S.Quirico.