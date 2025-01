Sei alberi da abbattere perché a rischio crollo. Saranno sostituiti

Altri sei alberi da abbattere perchè ritenuti pericolosi. Si tratta di due tigli lungo la via della stazione al Piaggione, dei quali uno presenta una profonda cavità sul fusto nel lato nord e l’altro, sottoposto a specifiche prove, ha dimostrato di avere legno sano in quantità insufficiente per garantire la sua stabilità. Dovrà essere abbattuto anche un olmo in via del Brennero Nord che è disseccato perché colpito da grafiosi e infine tre querce in via della Chiesa a Sesto di Moriano che presentano, un esemplare una cavità del fusto e una fessurazione alla branca sud ovest, mentre gli altri due sono coperti da funghi. Saranno tutti sostituiti.