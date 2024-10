Scoprire la Valle dall’alto. Eli-Express, nuovo successo. Un ’volo’ speciale per i ragazzi

Terza edizione e nuovo successo per Eli-Experience, il bel progetto organizzato dal Lions Club Garfagnana per regalare una emozione unica, l’esperienza del volo, a tanti ragazzi diversamente abili provenienti da tutta la Provincia di Lucca. Un momento indimenticabile per tutti i partecipanti, che hanno potuto vivere un momento davvero speciale. I ragazzi di ANFASS Lucca, GVS Barga, Il Sogno di Castelnuovo e tanti altri sono stati in tutto circa una sessantina ad arrivare ieri fino all’hangar dell’eliporto del Ciocco per partecipare ad una esperienza speciale: volare sui cieli della magnifica Valle del Serchio, tra le Apuane e gli Appennini grazie all’elicottero del Ciocco. Grandissima gioia per tutti i ragazzi, che a stento hanno trattenuto la gioia per un’esperienza indimenticabile.

Una bella iniziativa promossa dal Lions Club Garfagnana e resa possibile anche quest’anno grazie a due generose donazioni: quella di Vincenzo Manes, fondatore di Dynamo Camp oltre che di Intek Group a cui fa capo anche KME e quella del Ciocco Travel e di Sestant investimenti, aziende del Gruppo Marcucci che hanno permesso di coprire il costo non da poco di due ore di volo del magnifico velivolo. In tutto i voli sono stati circa una decina e l’entusiasmo di tutti i partecipanti è stato tanto; di tutti i ragazzi, ma anche dei loro familiari e degli accompagnatori. Una esperienza che alla fine ha appagato i partecipanti ma anche gli stessi piloti, travolti dalla simpatia e dall’entusiasmo dei ragazzi. Tanta anche la soddisfazione del presidente del Lions Club Garfagnana Claudio Civinini e di tutti gli altri componenti di questo club che indubbiamente da tre anni organizza un progetto importantissimo.

Civinini non ha mancato di ringraziare il gruppo Marcucci e Vincenzo Manes per la loro generosità e per aver regalato a tutti tanta emozione; ha ringraziato anche tutti coloro che sono stati coinvolti nella giornata: volontari, piloti, tecnici, soci Lions e donne Lions che hanno reso possibile sia a terra che in volo questa esperienza.