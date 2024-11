Scoprire e apprezzare la cultura . Il ciclo di incontri

Bisogna saper leggere o ammirare o ascoltare una poesia, un dipinto o un tipo di musica. Domenica 10 novembre alle 17,30 a Porcari, al palazzo di vetro della Fondazione Lazzareschi, ci sarà una guida all’ascolto dell’opera "La Vestale" di Gaspare Spontini, poi anche altre, alla presenza di insegnanti qualificati. Saper comprendere conduce sempre ad una migliore fruizione. L’iniziativa è a cura dell’associazione "Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani", originaria nel paese famoso per la sua Torretta. Relatrice Susanna Altemura. L’ingresso è libero ma per la prenotazione si può comporre il numero 347 9951581. L’associazione organizza anche altre manifestazioni, come il concerto di sabato 16 novembre alle 21, all’Auditorium.

