Scontro frontale sulla Pesciatina. Restano feriti in tre, nessuno grave

Mattinata di paura sulla Pesciatina, per un incidente stradale che ha scosso il vicinato. Intorno alle 7, infatti, c’è stato un brutto scontro frontale tra due auto in località Lappato. La dinamica è ancora in fase di ricorstruzione, ma dai primi rilievi effettuati sul luogo dell’impatto, sembra che una Fiat Panda, curvando per immettersi sulla via Pesciatina, abbia trovato sulla sua strada una Dacia Duster che arrivava in senso opposto, provocando uno scontro frontolaterale. Coinvolte tre persone, i due guidatori e un passeggero della Panda. Nel primo mezzo c’erano un uomo del ’34 alla giuda e uno de ’57 al posto del passeggero. Nell’altro mezzo un uomo classe ’67 di origine straniera. Tempestivo l’intervento dei soccorsi, che si sono precipitati sul posto per soccorrere i tre e iniziare con i rilievi del caso, per cercare di ricostruire con tutti i dettagli del caso l’incidente. Le condizioni dei tre uomini hanno subito destato preoccupazioni.

Il guidatore della Duster, che ne è uscito meglio rispetto agli altri, è stato portato all’ospedale di Pescia. I due uomini a bordo della Panda, che hanno destato maggori preoccupazioni, sono stato accompagnati all’ospedale San Luca di Lucca, anche se non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della squadra radiomobile e della compagnia di Ponte a Moriano, che si sono subito messi a svolgere i rilievi.

Insieme a loro i vigili del fuoco, che hanno estratto le tre persone dalle lamiere delle auto dopo lo schianto, e il personale del 118.

Non sono mancati disagi per la viabilità, in una strada comunque molto trafficata, anche se con un livello minore visto l’orario e il giorno festivo.

