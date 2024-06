Schianto fra tre auto: ancora caos sulla via Nuova per Pisa

Ancora un incidente sulla via Nuova per Pisa dove una settimana fa ha perso la vita un motociclista. L’incidente (nella foto) è accaduto intorno alle 11,45 di ieri mattina. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia municipale di Lucca, tre auto si sono scontrate e hanno praticamente bloccato il traffico. I feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118, mentre una squadra dei vigili del fuoco di Lucca si è occupata di mettere in sicurezza la sede stradale, a causa di uno sversamento di carburante dovuto appunto all’incidente. Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.

Ovviamente non sono mancati gravi disagi per il traffico, rimasto a lungo bloccato a causa della temporanea chiusura del tratto di strada interessato dai soccorsi e dai rilievi. Si tratta dell’ennesimo incidente che avviene sulla via Nuova per Pisa, un tratto della Statale 12 del Brennero.