Schiacciato dalla sua auto. Muore 81enne in via di Tiglio

Una tragedia ieri pomeriggio, in via di Tiglio a San Leonardo. Intorno alle 16, infatti, un uomo di 81 anni, è rimasto schiacciato sotto la sua auto, perdendo la vita. Si tratta di Renzo Dal Porto, grande appassionato di auto d’epoca e amante dei motori, che per anni ha avuto un’officina e faceva anche parte del Club Balestrero. Nel momento della tragedia, l’anziano si trovava nel vialetto di casa sua, in una strada privata, e stava lavorando alla sua automobile, una Fiat Panda, probabilmente proprio grazie alla grande esperienza maturata in tanti anni di lavoro.

Ma qualcosa è andato storto, e Dal Porto è rimasto schiacciato sotto la vettura. A trovarlo è stato il figlio, che ha da subito allertato il personale del 118. Nonostante la corsa disperata del personale medico, una volta arrivati sul posto, non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso dell’uomo, morto probabilmente sul colpo. Sul posto sono intervenuti celermente un’auto medica, un’ambulanza e i vigili del fuoco. Naturalmente, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri, che adesso dovranno svolgere tutta una serie di mirati accertamenti per cercare di ricostruire con precisione le dinamiche dell’incidente mortale.

Da una prima ricostruzione, infatti, sembra proprio che si tratti di una tragica fatalità. L’uomo, probabilmente, si trovava da solo al momento del fatale impatto, ma nessuna ipotesi è ancora stata scartata a priori, compresa quella di un malore. Saranno necessari anche rilievi sull’auto dell’uomo, sempre con l’obiettivo di ricostruire nel modo più accurato tutti i dettagli della vicenda.

Una tragedia che lascia nel dolore, per un triste gioco del destino. Un incidente simile era avvenuto nel mese di marzo del 2023, quando un uomo di 74 anni era rimasto ucciso sotto alla sua auto a Cerasomma. Quella volta fu il peso del mezzo sul ponte idraulico per sollevarlo che costarono la vita all’anziano.

Iacopo Nathan