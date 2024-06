Santini: “Flussi turistici in ulteriore crescita“

"I dati del primo trimestre del 2024 – ha spiegato l’assessore Remo Santini – evidenziano una ulteriore crescita dei flussi turistici per Lucca, superando anche i numeri del 2023, già ritenuti straordinari. Le proiezioni fanno dunque ipotizzare nuovi dati da primato dopo il boom 2023, in cui si erano già registrati numeri senza precedenti per la città, con 349.703 arrivi, 934.184 presenze ed un incremento di oltre il 17% rispetto al 2022. L’ufficio turismo ha inoltre seguito e coordinato, tra le numerose iniziative, anche le riprese del film internazionale di Peter Greenaway con i premi Oscar Dustin Hoffman ed Helen Hunt. Per quanto riguarda la mobilità comunale, è entrato ufficialmente in vigore a gennaio il nuovo piano del Trasporto Pubblico che ha visto un deciso potenziamento delle linee e delle corse con ben 265mila km in più. L’amministrazione ha inoltre introdotto il servizio di Bike Sharing sul territorio, gestito da Ride Movie".

"Con apposita ordinanza, il Comune ha poi ridotto le fasce orarie in cui sarà consentita la circolazione nella Ztl per il carico e scarico merci. Per quanto concerne la valorizzazione delle Mura sotto impulso dell’assessore è nato Ri-Conoscere le Mura, il nuovo progetto curato dalla storica Roberta Martinelli per la valorizzazione delle sortite e dei sotterranei, mentre nell’ultimo anno sono stati restituiti alla cittadinanza due luoghi simbolo della cerchia, come la Casa del Boia e l’Antico Caffè delle Mura".