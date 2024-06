Salotti vince la classifica Lordo. Dini ok nella Prima categoria Netto

Al Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi di Pieve Fosciana si è disputato il trofeo "Le Vigne in Tour Luxury", gara con in palio ai vincitori delle varie categorie l’accesso alla finale nazionale che si svolgerà il 31 ottobre al Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna. La classifica Lordo è stata dominata da Michael Salotti (nella foto) che grazie allo spettacolare score di 36 punti (par) si è imposto di ben sei lunghezze su Moreno Dini, secondo con 30 punti (+6). Dini però si è consolato con la vittoria nella Prima Categoria netto dove si è imposto con l’ottimo risultato di 34 punti (+2) su Alessandro Berti che si è fermato a quota 32 punti (+4). In Seconda Categoria netto si è assistito a un bel testa a testa. I primi due classificati hanno conseguito l’eccellente punteggio di 37 punti (-1), ma ad aggiudicarsi la vittoria è stato Gianluca Giannecchini che ha battuto Antonio Pancetti grazie ad un miglior punteggio sulle seconde nove buche. Stessa situazione in Terza Categoria netto, in cui i primi due classificati hanno raggiunto il punteggio di 39 punti (-3), ma a spuntarla, grazie alle migliori seconde nove buche, è stato Ghislano Giannoni davanti a Roberto Orsi. Nella categoria Senior ha prevalso Pierluigi Barsanti con 36 punti (par), mentre nella classifica lady la vincitrice è stata Diana Sbrenna con 31 punti (+5).

Dino Magistrelli