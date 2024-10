Salanetti, ancora polemiche. L’attacco di Fratelli d’Italia: "Scritta una brutta pagina"

Traditi dalla fiducia a suo tempo tributata all’attuale presidente del consiglio comunale di Capannori Luca Menesini. Parole di amarezza scorrono nella conferenza stampa tenutasi ieri nella sede capannorese di Fratelli d’Italia. L’argomento è quello dell’ultimo consiglio comunale, richiesto proprio da FdI, sull’impianto di Salanetti. Un consiglio che ha visto fiorire la polemica quando Menesini non ha ammesso a parlare due cittadini di Porcari: Riccardo Giannoni, coordinatore provinciale del partito meloniano e Barbara Pisani, espressione di una lista civica di minoranza del Comune di Porcari. A questo è seguita l’uscita dall’aula dei consiglieri dell’opposizione capannorese. "È una brutta pagina per l’attuale amministrazione – spiega la capogruppo di FdI Elisabetta Triggiani - quel consiglio lo abbiamo richiesto noi, l’importanza di ammettere i cittadini a parlare era il presupposto essenziale, invece Menesini ha impedito a due persone di poter parlare; da qui la decisione di abbandonare l’aula, condivisa anche con i colleghi di opposizione e da molti cittadini". Lido Moschini, anch’esso di FdI e vice presidente del consiglio capannorese, cita il regolamento: "Non abbiamo chiesto niente di strano – afferma - basta leggere quello che recita all’articolo 49: la partecipazione di Giannoni e di Pisani era del tutto legittima; per non parlare del balletto rispetto agli orari di convocazione del consiglio comunale: prima alle 18, poi spostato alle 20.30 mentre sul sito, erroneamente, era stato indicato per le 16: sembra proprio che abbiano fatto di tutto per limitare la partecipazione".

Dura anche la posizione di Eleonora Vaselli: "L’atteggiamento dell’amministrazione di Capannori è palesemente antidemocratico e di questo siamo rimasti sconcertati; si evidenzia una sorta di doppia morale, perché quando lo scorso 4 ottobre si è tenuto il consiglio per parlare di Campo di Marte e Carraia, lì, ecco, è stato ammesso un consigliere comunale di Lucca". Duro Matteo Petrini: "Usciti dall’aula siamo stati raggiunti dal sindaco Del Chiaro e dal vicesindaco – spiega – i quali ci hanno chiesto di rientrare; ma quando abbiamo chiesto per quale motivo Giannoni e Pisani non potevano parlare, non sapendo cosa rispondere sonorientrati; su questa vicenda è mancata trasparenza come del resto risulta imbarazzante la posizione del sindaco di Porcari, che decide solo ora di non fare ricorso al Tar e quella di Del Chiaro che sull’impianto di Salanetti ha disertato il dibattito elettorale: perché, poi, non è stata

richiesta la valutazione di impatto ambientale?".

"Menesini – conclude Triggiani – è stato eletto presidente del consiglio comunale all’unanimità; gli avevamo dato fiducia ma se questa è la risposta ne prendiamo atto". Sul caso di Salanetti l’onorevole Riccardo Zucconi ha presentato un’interrogazione al ministro dell’ambiente mentre FdI si appresta a richiedere un nuovo consiglio comunale congiunto.

Maurizio Guccione