Sabato il duo. Martinelli-Petrucci e letture tobiniane

Sabato alle 18 all’ex manicomio di Maggiano è in programma il concerto per chitarra e violoncello del Duo Martinelli Petrucci, con letture tobiniane a cura di Antonio Bertacca. Antonio Bertacca, ex insegnante di lingua inglese, da anni si dedica alle rappresentazioni teatrali e in particolar modo alla messa in scena di monologhi. “Magliano” è il titolo di un monologo tratto dalle opere che Mario Tobino scrisse sul tema della “sorella follia”. Il concerto sarà preceduto alle 15.30 da una visita guidata all’ ex ospedale. Per la visita ed il concerto è richiesta la prenotazione online fino ad esaurimento posti nel sito www.fondazionemariotobino.it - tel. 0583.327243. Il duo toscano formato dal violoncellista Giacomo Petrucci e dal chitarrista Giacomo Martinelli si è formato nel 2023 con l’intento di sviluppare al massimo le potenzialità del repertorio composto per questa formazione cameristica. Sono entrambi diplomati rispettivamente al Conservatorio Cherubini di Firenze e Boccherini di Lucca con il massimo dei voti e la lode.