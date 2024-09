“Rotatoria di Lunata. I lavori ripartono lunedì“

"Nessun problema al sottosuolo e se ci fossero stati reperti di interesse per la Soprintendenza sarebbero emersi durante gli scavi e ci avrebbero avvisato". Così replica il Comune di Capannori alle ipotesi del consigliere di opposizione Paolo Rontani, gruppo Capannori Cambia, sulla rotonda di via della Madonnina a Lunata. "Spento il semaforo – proseguono dal Municipio di piazza Moro – era stato annunciato che la prima installazione sarebbe stata provvisoria. Questo perché, come dice la parola, l’infrastruttura era allo stadio embrionale e in previsione di eventuali modifiche, ci sarebbe stata la possibilità, come sta accadendo, di apportare alcuni correttivi. I tempi? E’ vero che il cantiere è fermo dal 2 settembre, ma l’intervento riprenderà lunedì prossimo, se non vi saranno problemi. Quindi il tempo di terminare e, a seguire, il taglio del nastro".

Fin qui il Comune nella replica a Rontani. Con questa opera si chiude definitivamente il cerchio, aboliti tutti i semafori sulla grande arteria di scorrimento provinciale. La statua della Madonnina riprenderà il suo posto originario. Le due rotonde provvisorie, delimitate da new yersey e con apposita segnaletica entro breve tempo diventeranno definitive e l’opera verrà ufficialmente inaugurata.

Dopo le rotatorie di Papao e Zone, questo "otto" del doppio rondò con diametro esterno di 27 metri, completa il ciclo, iniziato esattamente dieci anni fa, nel 2014. Nell’ambito degli interventi per la realizzazione delle due rotonde sono già stati realizzati i cosiddetti sottoservizi per portare l’acquedotto pubblico nella zona, un servizio richiesto dai residenti. Inoltre sono già stati delimitati gli spazi delle due nuove aree di parcheggio, quella dell’attuale parcheggio privato dell’istituto di credito e quella posta all’incrocio con via dell’Ave Maria, per un totale di 26 posti auto.

Massimo Stefanini