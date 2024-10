Rossoneri dilagano contro Taranto. Arrivano i primi tre punti stagionali

Lucchese

LUCCHESE: Allegrucci, Macchi (21’ st Mozzillo), Garzella, Chiesa, Bracci, Bacci, Bartelloni (21’ st Bosco) Moschella, Babacar, Riad, Nenci (9’ st D’Aprile, 15’ st De Angelis). (A disp.: Maccheroni, Morisi, Onu, Maiorana, Seka, Cappelli, Liesky, Traversa, Mazzoni, Boggi). All. Marselli.

TARANTO: Randino, Cappilli, Fornaro, Pastore, Bello, Chiocca, Del Gaudio, Pompeano, D’Apice, Terracciano, De Luca. (A disp.: La Fortezza, Rana, Alberti, Ferente, Battista, Pinto, Turzi, Cristina, Tanchedri). All. Cazazarò.

Arbitro: Menchini di Viareggio.

Reti: 3’ pt e 20’ pt Babacar, 40’ pt e 45’ pt Moschella, 25’ st, 30’ st 32, st, 35’ st Riad, 45’ st Mozzillo.

Goleada rossonera e prima vittoria per la Primavera, che batte 9 a 0 il Taranto e conquista così i primi tre punti della stagione. I ragazzi di Marselli (in foto Alcide) vanno subito in vantaggio con Babacar che al 20’ raddoppia. Alla mezz’ora Moschella si fa parare un calcio di rigore, ma al 40’ e al 45’ si riscatta mettendo a segno la sua doppietta. Nella ripresa a dilagare ci pensa Riad autore di quattro reti al 25’, 30’, 32’ e 35’. Allo scadere, la nona rete del nuovo arrivato Mozzillo.

Sabato prossimo trasferta in Campania sul campo della Juve Stabia.

Alessia Lombardi