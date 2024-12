Riqualificazione per via di Carraia

Erano molto attesi dai cittadini. In pieno svolgimento i lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza di Via di Carraia, nell’omonimo paese, nell’ambito del progetto "Strade vivibili" portato avanti dall’amministrazione Del Chiaro. Sul lato destro di Via di Carraia è in corso di realizzazione un marciapiede che, partendo dal parcheggio pubblico passerà davanti alla scuola dell’infanzia e procederà in direzione Lucca per circa 30 metri dopo la scuola. Da quel punto sarà realizzato un secondo marciapiede sul lato sinistro della strada che andrà fino ad oltre l’incrocio con via della Diaccia. Successivamente sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato. Sia i marciapiedi (lunghi complessivamente 370 metri), sia il passaggio pedonale saranno ultimati entro Natale. Questi interventi lavori vanno a completare l’opera di riqualificazione di quella zona, dove l’amministrazione comunale ha già realizzato due attraversamenti pedonali protetti con illuminazione e segnaletica orizzontale che saranno dotati di elementi che ne miglioreranno la funzione, ed è stata realizzata una mini rotatoria all’incrocio con via della chiesa di Toringo. Inoltre è stato realizzato un incrocio rialzato tra via di Carraia e via della Viaccia e sono stati evidenziati con asfaltatura rossa gli incroci con via Immagine dell’Osso e via della chiesa di Parezzana. "Con questi interventi vogliamo andare ad aumentare ulteriormente la sicurezza stradale, in particolare in una delle viabilità del nostro territorio maggiormente attraversate dai mezzi pesanti, – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Francesconi, – quindi servono nuove misure pertutelare ciclsiti e pedoni e non solo e le stiamo portando avanti sono finalizzate a disincentivare la velocità di transito, realizzando allo stesso tempo opere che rendano più visibili gli attraversamenti pedonali e gli incroci e creino percorsi protetti per i pedoni. Si tratta quindi di lavori importanti che fanno parte del progetto ‘Strade vivibili’ che interessa anche altre frazioni, con cui, oltre ad innalzare la sicurezza della viabilità, vogliamo, più in generale, riqualificare i nostri centri abitati aumentandone la vivibilità".

M.S.