Ripescaggio: lo Sky Walkers giocherà ancora in Prima Divisione

Il Lucca Sky Walkers giocherà per il secondo anno in Prima Divisione. Il Comitato Regionale Toscano nei giorni scorsi ha comunicato il ripascaggio della formazione lucchese nel campionato di DR1. I ragazzi di Merciadri, nella stagione conclusa da qualche mese, purtroppo erano retrocessi sul campo, al termine di un campionato altalenante, ma che nel finale di stagione li aveva visti protagonisti, con vittorie pesanti, che purtroppo non sono servite. Adesso però è arrivato questo ripescaggio, che naturalmente la società ha accolto con grande entusiasmo e si è messa subito al lavoro per costruire un roster competitivo.

"Il ritorno in DR1 - si legge in una nota - dà ulteriori stimoli e amplifica la voglia di far bene e lavorare duramente senza perdere di vista il vero punto nodale dell’attività societaria: il contesto formativo, sociale e aggregazionale con un minibasket e un settore giovanile lanciatissimi e in grande espansione, oltre centocinquanta tesserati in meno di tre anni di attività, e la voglia di non fermarsi. In questi mesi di lavoro la società sta cercando di strutturarsi in modo sempre più solido con l’allargamento della componente societaria, la ricerca di nuovi ingressi economici e l’organizzazione di nuove attività sportive e sociali. Per quanto riguarda la prima squadra ha mantenuto il core principale del gruppo storico; saranno inseriti nuovi e talentuosi prospetti, mentre per il contesto Minibasket è di sabato la presentazione della nuova arrivata Chiara Tessaro, allenatrice e istruttrice mb di lungo corso, preparatrice atletica e ancora in attività come giocatrice in Serie B femminile".

Alessia Lombardi