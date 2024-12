Riapre la biblioteca nell’ex chiesa anglicana

BAGNI DI LUCCA

Riaperta la Biblioteca Comunale "Adolfo Betti" di Bagni di Lucca nell’ex chiesa anglicana, con l’inaugurazione ieri mattina del restauro conservativo che ha interessato lo storico edificio (1840). IL taglioo del nastro del sindaco Paolo Michelini insieme al presidente della Fondazione Michel de Montaigne Marcelo Cherubini e alla delegata alla cultura Agnese Benedetti. I complessi lavori di recupero sono stati possibili grazie ai finanziamenti ottenuti sul Bando Ministeriale "Fondo Cultura", relativi al restauro degli antichi decori parietali, marmorei e lignei, alla realizzazione di nuove scaffalature e arredi, all’ammodernamento dell’impianto d’illuminazione ed al complessivo riordino di tutto il ricchissimo patrimonio librario. Circa 40.000 volumi fra quelli propri della Biblioteca Comunale e quelli che fanno parte del cosiddetto Fondo Greenlees. In quest’ultimo caso La Fondazione Michel de Montaigne ha ricevuto un determinante contributo economico dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, presente il consigliere Luca Marchi, per portare a termine la catalogazione informatizzata del Fondo Librario Greenlees; la Provincia ha contribuito alla digitalizzazione dell’Archivio Greenlees.

La famiglia Burlamacchi e la stessa Fondazione Montaigne hanno contribuito. IL progetto di restauro è stato curato e seguito dall’architetto Pietro Luigi Biagioni coadiuvato dal restauratore Massimo Moretti e dall’Atelier del Mal ‘Estro". Molte le autorità presenti all’inaugurazione con un pubblico eccezionale. Il sindaco Paolo Michelini ha sottolineato come "la restituzione agli utenti di Bagni di Lucca della restaurata ex Chiesa Anglicana è un gesto simbolico che dona nuovamente alla nostra cittadina un centro di fondamentale importanze per la promozione e la diffusione della cultura".

Il professor Cherubini ha tracciato la dettagliata cronistoria che ha portato al restauro. A tutti i presenti è stata donata una pubblicazione dell’evento.

Marco Nicoli